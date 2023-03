Il Derby è biancoceleste! Lazio-Roma 1-0 | decide Zaccagni | Sarri è 2°

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persemprecalcio : #LazioRoma è decisa da #Zaccagni, dopo una partita tesa e fisica nel secondo tempo il numero 20 sblocca la partita,… - gjuls_ : RT @InsiderLazio: Roma è BIANCOCELESTE ?????? #Lazio #Derby - InsiderLazio : Roma è BIANCOCELESTE ?????? #Lazio #Derby - RwondoNaples : 2 derby su 2, Roma è Biancoceleste. Ci dovete stare cinghialotti ?? - Fili27Filippo : La #Lazio gioca, la #Roma no e in più ha #Ibanez che nei derby è un fattore determinante. All'andata… -

...- Calciomercato.itSu sponda, invece, si chiede all'arbitro Massa di Imperia di intervenire punendo con un cartellino giallo Gianluca Mancini, autore di diversi falli durante il...Leggi anche Lazio - Roma, tensione prima del: polizia evita scontro Torino - Napoli 0 - 4, ...di Gabbiadini nel tris blucerchiato LA PARTITA - Il primo tentativo in attacco è, con ...65' GOL LAZIO : Illo sblocca Zaccagni . Il migliore in campo. La Lazio sfonda a sinistra, ... Ci sono Belotti e Wijnaldum pronti all'intervento, ma la difesariesce a liberare. 47' ...

Lazio-Roma, la Società biancoceleste ricorda il derby vinto il 19 ... LazioPress.it

Lazio e Roma in campo per il derby della Capitale, valido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023. LA PARTITA – Il primo tentativo in attacco è biancoceleste, con la conclusione di Luis Albert ...Rissa sfiorata al derby. Pedro è passato davanti alla panchina della Roma e Nuno Santos, il preparatore dei portieri della squadra allenata da Mourinho, gli è ...