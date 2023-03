Il Derby d' Italia va alla Juventus | un gol di Kostic stende l' Inter

(Di domenica 19 marzo 2023) La squadra di Allegri espugna San Siro grazie ad una rete nel primo tempo di. Polemiche per un fallo di mano di Rabiot nell'azione del gol non ravvisato dal Var

Sarà una settimana di tensione altissima quella che si vivrà dopo ild'tra Inter e la Juventus . Sono i bianconeri a portare a casa i tre punti grazie alla rete segnata da Kostic nel primo tempo, ma in occasione del gol c'è un presunto fallo di mano di ...La Juve si aggiudica ild'superando l'Inter per 1 - 0 a San Siro, nel primo dei tre incroci che attendono le due squadre in nemmeno un mese. Match winner della gara Kostic, a segno su assist di Rabiot al 23'. ...La 27ª giornata di Serie A si chiude con ild'tra Inter e Juve . Una partita che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, tutte e due reduci dal passaggio ai quarti nelle rispettive competizioni europee (Champions ed ...

Finisce sotto le polemiche il derby d’Italia, vinto per 0-1 dalla Juventus grazie al gol di Kostic. Due espulsioni e una rissa sfiorata dopo il triplice fischio di Inter-Juventus. Ecco cosa è successo ...La Juve si porta a casa il big match contro l'Inter e nel finale gli animi in campo si accendono: succede di tutto ...