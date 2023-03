Il derby della Capitale va alla Lazio: Roma battuta 1-0 (Di domenica 19 marzo 2023) La Lazio vince 1-0 il derby della Capitale grazie alla rete di Zaccagni, mentre la Roma paga dazio soprattutto per l'espulsione di Ibanez nel primo tempo Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 marzo 2023) Lavince 1-0 ilgrazierete di Zaccagni, mentre lapaga dazio soprattutto per l'espulsione di Ibanez nel primo tempo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : Dalla A alla Z. L'alfabeto del Derby attraverso le coreografie della Curva Sud ???? ?? @ToninoCagnucci ??… - eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - SociosItalia : ?? HEADER PERSONALIZZATI ?? Derby d'Italia e Derby della Capitale Edition Scrivi la tua squadra nei commenti e metti… - ClaudiaBriosch7 : RT @baffi_francesco: Derby #LazioRoma. Scontri tra tifosi. Salvini ha già chiesto le dimissioni della Lamorgese? Ah no, adesso al Viminale… - nzelu_ko : RT @eurofootcom: ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madrid, Int… -