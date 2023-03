Il commissario Ricciardi 2, anticipazioni terza puntata 20 marzo 2023 (Di domenica 19 marzo 2023) Il commissario Ricciardi 2 torna in onda con la terza puntata lunedì 20 marzo 2023. In questo penultimo appuntamento, Luigi Alfredo Ricciardi, dopo aver risolto brillantemente il caso della morte dell'avvocato Piro, indagherà sulla morte di Costantino Irace. Il commissario andrà a fondo nelle indagini non fermandosi all'apparente verità di cui parlano tutti in città. Nel frattempo, Enrica potrebbe decidere di voltare pagina e convolare a nozze con Manfred. anticipazioni Il commissario Ricciardi 2, terza puntata: la strana morte di un commerciante di tessuti La terza puntata de «Il commissario ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 19 marzo 2023) Il2 torna in onda con lalunedì 20. In questo penultimo appuntamento, Luigi Alfredo, dopo aver risolto brillantemente il caso della morte dell'avvocato Piro, indagherà sulla morte di Costantino Irace. Ilandrà a fondo nelle indagini non fermandosi all'apparente verità di cui parlano tutti in città. Nel frattempo, Enrica potrebbe decidere di voltare pagina e convolare a nozze con Manfred.Il2,: la strana morte di un commerciante di tessuti Lade «Il...

