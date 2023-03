Il commissario Ricciardi 2, anticipazioni della penultima puntata: arriva la proposta di matrimonio (Di domenica 19 marzo 2023) Il commissario Ricciardi prosegue con la terza e penultima puntata della nuova stagione, in onda lunedì 20 marzo in prima serata su Rai Uno. Il poliziesco a tinte paranormali con Lino Guanciale torna con un altro appuntamento: ecco le anticipazioni del prossimo episodio, dal titolo Serenata senza nome. La seconda stagione de Il commissario Ricciardi si avvia rapidamente verso la conclusione, ma i nodi da sciogliere sono ancora molteplici. La serie, nata dalla penna di Maurizio De Giovanni e interpretata da Lino Guanciale, ha assistito a un calo, rispetto alla prima stagione. Ciononostante, è stata in grado di appassionare milioni di spettatori anche con i nuovi episodi e ora si prepara alle battute finali. FOTO SCENA IL commissario ... Leggi su velvetmag (Di domenica 19 marzo 2023) Ilprosegue con la terza enuova stagione, in onda lunedì 20 marzo in prima serata su Rai Uno. Il poliziesco a tinte paranormali con Lino Guanciale torna con un altro appuntamento: ecco ledel prossimo episodio, dal titolo Serenata senza nome. La seconda stagione de Ilsi avvia rapidamente verso la conclusione, ma i nodi da sciogliere sono ancora molteplici. La serie, nata dalla penna di Maurizio De Giovanni e interpretata da Lino Guanciale, ha assistito a un calo, rispetto alla prima stagione. Ciononostante, è stata in grado di appassionare milioni di spettatori anche con i nuovi episodi e ora si prepara alle battute finali. FOTO SCENA IL...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sadachbia777 : RT @FrancescoSamma2: Parliamo del commissario Ricciardi. Non sono un critico televisivo, parlo da telespettatore. Bella recitazione, bell'… - ebiEbibo : @HelenaG07927152 P.S.Pure io Netflix,Sky,Raiplay e - FrancescoSamma2 : ... ma è la sublimazione della comicità involontaria. In sostanza, dal punto di vista logico, valgono per il commis… - FrancescoSamma2 : Parliamo del commissario Ricciardi. Non sono un critico televisivo, parlo da telespettatore. Bella recitazione, be… - cheeverguenza : @GrandeFratello VIVA LA RAI LUNEDÌ TUTTI A VEDERE IL COMMISSARIO RICCIARDI E NON STA MERDA DI PROGRAMMA -