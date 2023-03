Il commento della SSC Napoli dopo la vittoria contro il Torino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sbonaccini : @LucioMalan Commento vergognoso. Io c’ero al porto di Ravenna quando il governo ci ha chiesto di far sbarcare profu… - ZZiliani : ... ecco, e qui si chiude il cerchio. È addirittura La Stampa, giornale di Famiglia, a dire 'scusate, ci siamo sbag… - vaticannews_it : #PapaFrancesco #angelus : riscopriamo la nostra sete di Dio e accorgiamoci della sete degli altri . Il commento al… - badboyfan1000 : RT @__Fabiana___: Avviso a tutte le disagiate: ho 2 lauree e un'ottima conoscenza della legge. Io riporto video del GF e commento un realit… - GIUSEPPA20 : RT @__Fabiana___: Avviso a tutte le disagiate: ho 2 lauree e un'ottima conoscenza della legge. Io riporto video del GF e commento un realit… -

E qui arriva l'incisoconduttrice, destinato a infiammare i social network. Lucia Annunziata: ... E nel corso di untelevisivo si lasciò sfuggire frasi offensive nei confronti delle donne ...serie... sputare nel piatto dove si è mangiato per anni', scrive un utente. 'Quindi - si legge in un altro- per questa fenomena un sovranista non può essere omosessuale, lei ha ...La strada verso la felicità Ora è a cacciasua felicità, ovunque si trovi. 'Dal nostro ultimo incontro qualcosa è cambiato e ho iniziato a riflettere, ho capito che dovevo continuare a provarci ...

Video Atalanta-Empoli 2-1, il commento della Gazzetta Gazzetta

La mappa della Fondazione Gimbe. Sono 3 le Regioni con maggiore indice di fuga mentre mancano i dati sulla Calabria ...Lucia Annunziata e la parolaccia scappata in diretta: "E fatele queste leggi, caz*o!" Non è la prima volta che la conduttrice fa una gaffe ...