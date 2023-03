Il Catanzaro torna in Serie B dopo 17 anni

(Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon la vittoria fuori casa per 2-0 contro la Gelbison, sul neutro di Salerno, ilottiene con cinque giornate di anticipo la promozione inB. L’undici di Vincenzo Vivarinicosì nellacadetta17. Grande entusiasmo per i quasi diecimila tifosi che hanno accompagnato la formazione giallorossa nella trasferta di Salerno e che hanno sostenuto la squadra con cori incessanti per tutta la partita. In città, tappezzata da alcuni giorni di bandiere giallorosse, sono già cominciati i caroselli dei tifosi, che si preparano anche a festeggiare la squadra stasera al suo rientro da Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

