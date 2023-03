Il Catanzaro è promosso in Serie B: tutti i segreti dell’impresa giallorossa (Di domenica 19 marzo 2023) In Serie C il Catanzaro e poi gli altri. Questa potrebbe essere la sintesi che raffigurerebbe perfettamente la stagione dei giallorossi che hanno ammazzato letteralmente il Girone C di Lega Pro. Un successo che parte da lontano, nello specifico dalla semifinale persa la scorsa stagione ai playoff contro il Padova di Massimo Oddo. Un esempio di programmazione da cui ovviamente bisognerà prendere esempio in futuro. Da Padova a Salerno, dalla Serie C alla Serie B con un’attesa lunga ben 19 anni. Un’ultima tappa, quella di Salerno e dell’Arechi, e poi la Serie B targata da tanti condottieri. Sarebbe, infatti, riduttivo, parlare di un singolo su tutti in quanto la squadra ben allenata da Vivarini si è dimostrata gruppo nei momenti decisivi di questa stagione. Ovviamente per sottolineare il ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) InC ile poi gli altri. Questa potrebbe essere la sintesi che raffigurerebbe perfettamente la stagione dei giallorossi che hanno ammazzato letteralmente il Girone C di Lega Pro. Un successo che parte da lontano, nello specifico dalla semifinale persa la scorsa stagione ai playoff contro il Padova di Massimo Oddo. Un esempio di programmazione da cui ovviamente bisognerà prendere esempio in futuro. Da Padova a Salerno, dallaC allaB con un’attesa lunga ben 19 anni. Un’ultima tappa, quella di Salerno e dell’Arechi, e poi laB targata da tanti condottieri. Sarebbe, infatti, riduttivo, parlare di un singolo suin quanto la squadra ben allenata da Vivarini si è dimostrata gruppo nei momenti decisivi di questa stagione. Ovviamente per sottolineare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #SerieC | Il #Catanzaro è promosso in #SerieB - Zednekzeman81 : RT @Glongari: Catanzaro, è festa: dopo 19 anni è promosso in Serie B! - DonaFCIM : RT @Ruttosporc: Catanzaro promosso in serie B. L'anno prossimo sarà vero derby. - sportface2016 : Il #Catanzaro è promosso in #SerieB: tutti i segreti dell'impresa giallorossa - Glongari : Catanzaro, è festa: dopo 19 anni è promosso in Serie B! -