Il Catania torna in Serie C, decisiva la vittoria col Canicattì (Di domenica 19 marzo 2023) Due anni dopo dall'ultima volta, il Catania torna tra i professionisti. I rossazzurri hanno vinto col Canicattì conquistando matematicamente... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Due anni dopo dall'ultima volta, iltra i professionisti. I rossazzurri hanno vinto colconquistando matematicamente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Quattro gol al Canicattì e via alla festa: il #Catania torna in Serie C - manodedios1926 : Il #catania torna tra i professionisti . Una bella notizia per il calcio. Complimenti @Catania @CucchiRiccardo… - NickBinda : …e complimenti anche al @Catania che torna nei professionisti con una proprietà che potrà proseguire nella risalita! #serieC #serieD - tuttoatalanta : Il Catania torna in C. Dopo 18 anni domina però un campionato di D: numeri a confronto - EsportsTweeter : RT @_DoctorSoft_: Congratulazioni al Catania che torna meritatamente nel calcio che conta!!! Bravi ?? @Mercato_FVPA @EsportsTweeter @rtproc… -