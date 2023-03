Il caso Rampelli e le frasi che fanno discutere sui figli delle coppie gay

(Di domenica 19 marzo 2023) L'intervento a In Onda, su La7: 'Legay spacciano per propribambini avuti con la maternità surrogata'. Poi il post su Facebook: 'Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere'. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, di FdI, dice che siccome questi profughi hanno tutti il cellulare ba… - Vforverity_ : Ennesima figuraccia per RAMPELLI, che parla a caso di famiglia, adozioni, diritti dei cittadini e viene per fortuna… - SimoneCiattagl1 : @fattoquotidiano Rampelli è il primo caso al mondo di parto anale - CarloLovotti : @neuron_lost Malan, rampelli, piantedosi, salvini, per citarne a caso solo alcuni. Nemmeno nel ventennio c'è stata… - bundolo48 : @nelloscavo infatti uno come #Rampelli non è per caso -

L'intervento a In Onda, su La7: 'Le coppie gay spacciano per propri figli bambini avuti con la maternità surrogata'. Poi il post su Facebook: 'Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere'. ...... non esiste una negazione dei diritti dei bambini', ha detto Roccella in relazione alaperto ... magari il termine non è corretto, ma la verità è quella che ha detto. La nostra legge dice ...fa impazzire De Gregorio Ma la piazza arcobaleno si fa forte di un argomento sensibile: ...pediatrica - come accade già per chi viene registrato come figlio di un solo genitore (ilpiù ...

Il caso Rampelli e le frasi che fanno discutere sui figli delle coppie ... QUOTIDIANO NAZIONALE

L'intervento a In Onda, su La7: "Le coppie gay spacciano per propri figli bambini avuti con la maternità surrogata". Poi il post su Facebook: "Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere".(Adnkronos) - "Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere senza una mamma. Affermazione tutt’altro che banale di questi tempi perché c’è chi ha scambiato le persone per oggetti o animali ...