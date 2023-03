Il cardinale Tolentino de Mendonça apre«Le Vie del Sacro»

(Di domenica 19 marzo 2023) L’evento. Il Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione il 25 marzo sarà ospite in Duomo per dialogare con i giovani sul tema della bellezza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Il Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione il 25 marzo sarà ospite in Duomo per dialogare con i giovan… - Italpress : Cardinale Tolentino “I maratoneti cercano speranza e non si rassegnano” - Italpress : Cardinale Tolentino “I maratoneti cercano speranza e non si rassegnano” - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: Ieri pomeriggio a #Roma Messa per la #maratona promossa da @AthVaticana alla vigilia della Run Rome The Marathon @rrtm2… - ziolions4219 : RT @vaticannews_it: Ieri pomeriggio a #Roma Messa per la #maratona promossa da @AthVaticana alla vigilia della Run Rome The Marathon @rrtm2… -

Così Filippo Tortu, oro olimpico a Tokyo 2020 nella staffetta 4 100, in occasione dell'incontro con ilJoséde Mendonca, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione, nell'...Joséde Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione, inaugurando il ... Per il, "la sfida più importante nelle arti, nella cultura e nello sport è entrare in noi ...Al caro FratelloJoséde Mendonca Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione Presidente del Consiglio di Coordinamento tra Accademie Pontificie In occasione della xxvi ...

Il cardinale Tolentino de Mendonça: I maratoneti, cercatori di speranza Vatican News - Italiano

Il card. Josè Tolentino de Mendonça, nominato da Papa Francesco Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione lo scorso settembre, sarà a Bergamo il 25 marzo per una serata di dialogo con i ...ROMA (ITALPRESS) - "I maratoneti sono cercatori di speranza che scelgono di non rassegnarsi al possibile per la loro vita e sognano l'impossibile". E' la d ...