IL CANTANTE MASCHERATO, PRIMA PUNTATA, MASCHERATO PER UNA NOTTE: CHI SI NASCONDEVA? (Di domenica 19 marzo 2023) Si è aperta da poco la quarta edizione del CANTANTE MASCHERATO, eccezionalmente in onda di sabato sera. Una delle principali novità di quest'edizione è la presenza della Maschera del Cuore, il MASCHERATO per una NOTTE, che in ogni PUNTATA accoglierà uno o più personaggi famosi. Sotto la maschera, si NASCONDEVAno Stefania ed Amanda Sandrelli Ieri abbiamo molto riso, perché ci veniva da muoverci tipo burattini, è stato veramente divertente. "Io per giocare ci sto sempre, e anche per ballare.", aggiunge Stefania. Queste le loro dichiarazioni subito dopo lo svelamento. E ora avanti con la sfida. Chi canterà sotto le altre maschere? Chi vedremo sabato prossimo sotto il Cuore?

