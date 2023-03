Il Cantante Mascherato”, la gaffe di Iva Zanicchi su “Amici”: interviene Milly Carlucci (Di domenica 19 marzo 2023) Esordio con gaffe per Iva Zanicchi che fa parte della giuria di investigatori della nuova edizione de “Il Cantante Mascherato” che ha preso il via su RaiUno sabato 18 marzo. Subito dopo l’esibizione di Ciuchino, l’Aquila di Ligonchio ha ipotizzato che dietro la maschera potesse nascondersi Cristiano Malgioglio, tra i concorrenti della precedente edizione. Christian De Sica e Iva Zanicchi (Foto da video)L’intervento di Milly Carlucci Un’eventualità impossibile dal momento che il paroliere dal ciuffo bicolore e dalla lingua biforcuta al momento sta lavorando a Mediaset e il sabato sera appare nel programma concorrente, ovvero “Amici”, nella veste di giudice. A fare notare la gaffe a Iva Zanicchi è stata ... Leggi su howtodofor (Di domenica 19 marzo 2023) Esordio conper Ivache fa parte della giuria di investigatori della nuova edizione de “Il” che ha preso il via su RaiUno sabato 18 marzo. Subito dopo l’esibizione di Ciuchino, l’Aquila di Ligonchio ha ipotizzato che dietro la maschera potesse nascondersi Cristiano Malgioglio, tra i concorrenti della precedente edizione. Christian De Sica e Iva(Foto da video)L’intervento diUn’eventualità impossibile dal momento che il paroliere dal ciuffo bicolore e dalla lingua biforcuta al momento sta lavorando a Mediaset e il sabato sera appare nel programma concorrente, ovvero “”, nella veste di giudice. A fare notare laa Ivaè stata ...

