Il Cantante Mascherato | Iva Zanicchi e quello scivolone su Amici che ha gelato lo studio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : non c'è partita, al debutto, tra Il cantante mascherato e Amici: #IlCantanteMascherato 2,3 milioni e 17,9%… - Raiofficialnews : Torna @milly_carlucci al timone del talent show #IlCantanteMascherato: da sabato #18marzo su @RaiUno. Nella giuria:… - tempoweb : Dopo lo show per l'Ippopotamo finisce male: Milly Carlucci resta di stucco #IlCantanteMascherato #19Marzo… - Susanna05662273 : RT @RaiUno: Prima puntata, primo “Cantante Mascherato per una notte”, avevate indovinato chi si nascondeva dietro la maschera del ??? La pr… - Susanna05662273 : RT @IlCantanteRai1: ?? Il Cantante Mascherato per una notte di questa sera ci ha letteralmente rubato il cuore con un medley tutto da cantar… -

>Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de Il, il talent show condotto da Milly Carlucci e "rivale" di Amici , in onda nelle stessa serata su Canale 5 . Per la nuova edizione del programma Rai è stata scelta come giudice Iva ...La puntata di 'Amici' - conclusasi con l'emilinazione delNicolò Di Girolamo, in arte NDG - ha battuto l'esordio della nuova edizione de 'Il' su Rai1, che si è fermato a ...Una prima puntata difficile per Milly Carlucci , quella de Ilin onda su Rai 1 sabato 18 marzo. Non solo per la concorrenza di Amici 22 di Maria De Filippi , ma anche per il cambio di format che ha spalmato il programma della Carlucci su ...

Il Cantante Mascherato è la versione discount di una tv che in Rai non ha senso Fanpage.it

Il Cantante Mascherato, il programma rivelazione delle ultime stagioni televisive, nel quale gareggiano dodici personaggi famosi, resi irriconoscibili dalle loro maschere. Tra novità e… Leggi ...Ieri sera, sabato 18 marzo, è iniziata la vera sfida del prime time. Su Rai1 infatti è andata in onda la prima puntata de “Il cantante mascherato” con Milly Carlucci, spostato dal venerdì al sabato, ...