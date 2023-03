Il Brighton di De Zerbi vola in semifinale di FA Cup (Di domenica 19 marzo 2023) Con il 5-0 rifilato al Grimsby – quarta divisione inglese – il Brighton del tecnico italiano Roberto De Zerbi arriva in semifinale di FA Cup Il Brighton, guidato in panchina da Roberto De Zerbi, continua a vincere: e ora sogna. Nel quarto di finale di FA Cup i Seagulls liquidano il Grimsby – squadra di League Two, quarta categoria inglese – con un netto 5-0. A segno Undav, Ferguson con una doppietta, March e Mitoma. In semifinale il Brighton affronterà il Manchester United, che ha battuto in rimonta il Fulham per 3-1. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Con il 5-0 rifilato al Grimsby – quarta divisione inglese – ildel tecnico italiano Roberto Dearriva indi FA Cup Il, guidato in panchina da Roberto De, continua a vincere: e ora sogna. Nel quarto di finale di FA Cup i Seagulls liquidano il Grimsby – squadra di League Two, quarta categoria inglese – con un netto 5-0. A segno Undav, Ferguson con una doppietta, March e Mitoma. Inilaffronterà il Manchester United, che ha battuto in rimonta il Fulham per 3-1. L'articolo proviene da Calcio News 24.

