Il Bari torna a perdere con la Ternana | Esposito subentrante

(Di domenica 19 marzo 2023) Ilclamorosamente contro la. In casa i biancorossi cadono con il risultato di 1-0. Per il giocatore di proprietà dell’Inter Sebastianosolo venti minuti sul finale del match. SPAZIO – Sebastianocontinua ad avere pochissimo spazio con ilin Serie B. I biancorossi perdono per 1-0 contro ladopo sette risultati utili consecutivi. Agli ospiti è bastato il gol di Anthony Partipilo al minuto 19 per ritrovare il successo. L’attaccante di proprietà dell’Inter è entrato al 76?, ma non è stato utile per la rimonta dei suoi. I primi due gol ad inizio esperienza non hanno affatto aiutato, dopo solamente altre due partite da titolare. Negli ultimi cinque match il giocatore è rimasto quattro volte in ...

