" Ignobili , non li leggo". Jerry Calà insultato sui social dopo l'infarto (Di domenica 19 marzo 2023) Il malore che ha colpito Jerry Calà nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. Stando alle ultime notizie arrivate, l'attore sta meglio e i medici sono ottimisti. ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 marzo 2023) Il malore che ha colpitonella notte tra venerdì e sabato scorsi ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. Stando alle ultime notizie arrivate, l'attore sta meglio e i medici sono ottimisti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JerryCala : Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio. - Raffaele_Galar : RT @JerryCala: Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio. - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Lo sfogo di Jerry Calà: 'Post ignobili sulla mia salute, non li leggo proprio'. L'attore torna s… - EnricoNappi : RT @JerryCala: Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio. - FeliciOria94049 : RT @JerryCala: Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio. -