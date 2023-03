Ibrahimovic | “Milan | siamo il bersaglio di tutti Col Napoli faremo bene”

(Di domenica 19 marzo 2023) Zlatananalizza la sconfitta delcontro l’Udinese: “Non abbiamo giocato da campioni d’Italia“. Il centravanti svedese ha segnato un gol in Udinese-, diventando il calciatore più ‘anziano’ a realizzare una rete in Serie A. Ma i rossoneri di Pioli sono alla deriva, nelle ultime tre partite hanno incassato solo 1 punto, frutto di 2 sconfitte e solo 1 pareggio.al termine di Udinese-ha analizzato la partita dicendo: “Dobbiamo capire che quando giochi da campione d’Italia, con lo scudetto sul petto diventi ildi. Quindi quest’anno giochiamo tutte la partite sotto pressione. Ilè un grandissimo club,vogliono battere i campioni d’Italia. Guarda l’Udinese che quando fa gol, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'Sono orgoglioso di entrare nella storia del #Milan. Cosa succede? Quando giochi da campione d'Italia… - AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Ballo-Touré, Diaz, L… - gippu1 : Alla sua prima fascia da capitano in 163 partite con la maglia del Milan, Zlatan #Ibrahimovic diventa anche il capi… - andreastoolbox : Udinese-Milan 3-1: Ibrahimovic di nuovo titolare non basta, i friulani riaprono la crisi rossonera - la Repubblica… - Milannews24_com : Ibrahimovic: «Devo preparare la squadra nel miglior modo» -

Pareggia un ritrovatosu calcio di rigore al 4° minuto di recupero del primo tempo. Un ... I problemi del. Testa e gambe: poca concentrazione e gambe che non girano. L'approccio alla ...UDINE " Tre dormite difensive costano caro alche affonda a Udine ed esce sconfitto per 3 - 1. Sono Pereyra, Beto ed Ehizibue i mattatori di una serata che vede anchetornare al gol, seppur inutilmente per i suoi. I padroni di ...Zlatanha parlato a Sky nel post partita di Udinese -: Sei entrato nella storia di questa società, questo vuol dire che ti fermerai ancora in questa società e ti legherà di più alla squadra...

Ibra e il rigore bis da record: "Se sto bene voglio continuare" La Gazzetta dello Sport

Beto Betuncal, autore di un gol nel 3-1 al Milan, ha parlato così dopo la partita ... Lui mi ha detto: ‘Mamma mia, hai segnato veramente’. Ibrahimovic Uno dei miei idoli. Mi piace tanto giocare ...Zlatan Ibrahimovic è il più vecchio marcatore nella storia della Serie A. Il rigore (non erano in campo Giroud e Theo) però non ha portato punti al Milan. E lo svedese ne ha parlato così: “Superato ...