Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CSecnazi : @MilanNewsit È la moda attuale…prendere le responsabilità addossò per non entrare negli dettagli….la scelta del ing… - infoitsport : Eterno Ibra, più vecchio marcatore di Serie A - tuttoatalanta : Eterno Ibra, più vecchio marcatore di Serie A. L'ultimo di una serie di incredibili record - matteo_milan91 : RT @ItsDuivel: Il marcatore più anziano della storia della Serie A. ETERNO @Ibra_official ???? -

Ismail Bennacer, 25 anni. Il Milan è parso a lungo in balia della grande fisicità dei friulani, molto più concreti anche quando la partita ha offerto le migliori occasioni... "Per me sarebbe stato motivo di grande onore e orgoglio prendere il posto dial Milan due ... poi chi ha giocato il Derbyle impara in modo naturale". Sulla Conference League : "Abbiamo ......MILAN - 'Per me sarebbe stato motivo di grande onore e orgoglio prendere il posto dial Milan ... poi chi ha giocato il Derbyle impara in modo naturale'. CONFERENCE - 'Abbiamo tutto per ...

Ibra l'eterno non basta, Milan in ginocchio - Sport - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

L’Udinese strapazza il Diavolo, Zlatan diventa il marcatore più anziano della serie A a 41 anni e 166 giorni: superato Costacurta, ma è inutile ...Eterno Ibra, più vecchio marcatore di Serie A. L'ultimo di una serie di incredibili record Eterno Zlatan Ibrahimovic. A 41 anni e 166 giorni è diventato il marcatore più anziano della Serie A, ...