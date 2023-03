Ibra da record, ma il Milan crolla con l'Udinese: crisi riaperta (Di domenica 19 marzo 2023) Se il Milan vola in campo europeo, non riesce proprio a decollare entro i confini italiani. I rossoneri crollano sul 3-1 in casa dell'Udinese, incappando nella terza partita di fila senza vittorie in serie A, nonché nella seconda sconfitta nelle ultime tre partite (dopo quella contro la Fiorentina). Un ko che rovina il morale della piazza e offra una ghiotta occasione alle avversarie in classifica: l'Inter è ora a +2, la Lazio a +1 e la Roma a -1. La novità della serata è il ritorno dal primo minuto di Ibrahimovic. Lo svedese non giocava titolare da 419 giorni e Pioli lo schiera in coppia con Leao. Il Milan, però, non scende in campo nei primi minuti e dopo dieci minuti di dominio bianconero ecco arrivare il vantaggio dei padroni di casa, con Pereyra. Il pareggio rossonero è firmato dall'uomo più ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Se ilvola in campo europeo, non riesce proprio a decollare entro i confini italiani. I rossonerino sul 3-1 in casa dell', incappando nella terza partita di fila senza vittorie in serie A, nonché nella seconda sconfitta nelle ultime tre partite (dopo quella contro la Fiorentina). Un ko che rovina il morale della piazza e offra una ghiotta occasione alle avversarie in classifica: l'Inter è ora a +2, la Lazio a +1 e la Roma a -1. La novità della serata è il ritorno dal primo minuto dihimovic. Lo svedese non giocava titolare da 419 giorni e Pioli lo schiera in coppia con Leao. Il, però, non scende in campo nei primi minuti e dopo dieci minuti di dominio bianconero ecco arrivare il vantaggio dei padroni di casa, con Pereyra. Il pareggio rossonero è firmato dall'uomo più ...

