Ibanez regala ancora il Derby alla Lazio | fuga Champions di Sarri

La Lazio vince ancora il Derby, il risultato è lo stesso della gara d'andata: 1-0. Decisiva l'espulsione di Roger Ibanez a fine primo tempo e il gol di Mattia Zaccagni a metà della ripresa. Fuga Champions League per Maurizio Sarri. VANTAGGIO – La Lazio aumenta il distacco dalla Roma, inizia la prima fuga per la Champions League di Maurizio Sarri. I biancocelesti vincono il Derby per 1-0 per la seconda volta in stagione, segna Mattia Zaccagni con un tiro preciso a giro sul secondo palo al minuto 65. La squadra di Josè Mourinho non ha potuto niente, l'errore grave è stato commesso da Roger Ibanez. Una doppia ammonizione gli è costata poi l'espulsione.

