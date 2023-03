Ibanez espulso e la Roma cade nel derby | la decide Zaccagni

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 marzo 2023)– Partiamo dalla fine, laperde ilin casa della Lazio e non approfitta, in ottica Champions, del passo falso del Milan. Uncertamente non entusiasmante viene deciso da due episodi, uno per tempo: l’espulsione per doppio giallo dial 32? e il goal vittoria dial 65?. Nel mezzo, due squadre contratte, poche conclusioni in porta e pochi guizzi degni di nota, tanto invece il nervosismo, come spesso acneldi. Fin dall’inizio il pallino del gioco è rimasto maggiormente in mano alla Lazio, con laattendista brava a non lasciare sfoghi alla manovra avversaria. Fino alla sopracitata espulsione di, di fatto, le uniche conclusioni verso la porta ...