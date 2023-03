I Talebani contro il nepotismo | nessun incarico ai familiari dei funzionari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 marzo 2023) Iafghani saranno costretti a licenziare i parenti da loro assunti per ricoprire incarichi governativi. E’ quanto si legge in un decreto emanato dal leader dei fondamentalisti islamici, Hibatullah Akhundzada, detto anche comandante supremo: il provvedimento, secondo quanto riportato dal sito della Bbc, è stato pubblicato sulla pagina Twitter dell’Ufficio per gli affari amministrativi. Secondo la norma, iafghani devono sostituire i figli o altri membri della famiglia che sono stati nominati, astenendosi anche in futuro dall’assunzione di parenti per ruoli governativi. Ihanno licenziato alcuni altiquando hanno preso il potere nel 2021, mentre altri sono fuggiti. L’Afghan Islamic Press, che ha sede a Peshawar, in Pakistan, ha riferito che il nuovo decreto fa seguito alle accuse ...