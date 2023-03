I papà italiani sempre più presenti. È boom di congedi parentali (Di domenica 19 marzo 2023) AGI - Sono in aumento in Italia congedi e dimissioni volontarie tra i padri per esigenze di cura dei figli. Il tasso di utilizzo del congedo di paternità è cresciuto in quasi 10 anni più di 38 punti percentuali. Nel 2021, 155 mila neopapà hanno usufruito del congedo di 10 giorni. A renderlo noto è Save the Children, in occasione della Festa del papà. L'Organizzazione analizza, attraverso la lente dei dati, nuovi trend della paternità nel nostro paese. Tra il 2020 e il 2021, dunque, aumentano i padri che si dimettono per difficoltà a conciliare il lavoro con la cura del bambino/a, per ragioni legate ai servizi di cura (+43,9%) o all'organizzazione del lavoro in azienda (+66,2%). Insomma, "sebbene il lavoro di cura dei figli rimanga in Italia un appannaggio prevalentemente femminile, i padri hanno iniziato a riappropriarsi del loro ... Leggi su agi (Di domenica 19 marzo 2023) AGI - Sono in aumento in Italiae dimissioni volontarie tra i padri per esigenze di cura dei figli. Il tasso di utilizzo del congedo di paternità è cresciuto in quasi 10 anni più di 38 punti percentuali. Nel 2021, 155 mila neohanno usufruito del congedo di 10 giorni. A renderlo noto è Save the Children, in occasione della Festa del. L'Organizzazione analizza, attraverso la lente dei dati, nuovi trend della paternità nel nostro paese. Tra il 2020 e il 2021, dunque, aumentano i padri che si dimettono per difficoltà a conciliare il lavoro con la cura del bambino/a, per ragioni legate ai servizi di cura (+43,9%) o all'organizzazione del lavoro in azienda (+66,2%). Insomma, "sebbene il lavoro di cura dei figli rimanga in Italia un appannaggio prevalentemente femminile, i padri hanno iniziato a riappropriarsi del loro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : I papà italiani sempre più presenti. È boom di congedi parentali - blusewillis2 : RT @salvinimi: Salvini oggi farà gli auguri della festa del papà agli italiani. Lui, quella mer,, che non si faceva scrupoli a dividere i… - SOCIALnetbest : ?? #festadelpapà 2023: i brand italiani celebrano la ricorenza sui social con messaggi di amore, meme e regalini sim… - attilascuola : RT @LICIO15: Ma perché festeggiare la festa del papà? Beh, di primo acchito, direi: per proteggere una specie in via d’estinzione. Ormai gl… - jxgiuliano : RT @salvinimi: Salvini oggi farà gli auguri della festa del papà agli italiani. Lui, quella mer,, che non si faceva scrupoli a dividere i… -

Mattarella a Papa Francesco "Auguri e riconoscenza per il suo operato" Con tali sentimenti mi unisco a tutti gli italiani che in questo fausto giorno desiderano unirsi alla Santità Vostra per augurarLe ancora molti anni di fecondo magistero", conclude il presidente ... Edda Cinarelli a colloquio con Fabio Porta, deputato PD eletto nella Circoscrizione America Meridionale ...crede che succederà Temo che il governo italiano non riuscirà né a integrare la manodopera straniera che chiede flussi regolari di lavoro nel Paese e nemmeno di valorizzare i milioni di italiani che ... Mattarella: 'Auguri e riconoscenza per i dieci anni del magistero di Papa Francesco' Con tali sentimenti mi unisco a tutti gli italiani che in questo fausto giorno desiderano unirsi alla Santità Vostra per augurarLe ancora molti anni di fecondo magistero', conclude Mattarella. Con tali sentimenti mi unisco a tutti gliche in questo fausto giorno desiderano unirsi alla Santità Vostra per augurarLe ancora molti anni di fecondo magistero", conclude il presidente ......crede che succederà Temo che il governo italiano non riuscirà né a integrare la manodopera straniera che chiede flussi regolari di lavoro nel Paese e nemmeno di valorizzare i milioni diche ...Con tali sentimenti mi unisco a tutti gliche in questo fausto giorno desiderano unirsi alla Santità Vostra per augurarLe ancora molti anni di fecondo magistero', conclude Mattarella. La mia prima festa del papà a Tel Aviv Rolling Stone Italia