I figli di Al Bano con Romina Power e con la Lecciso: chi sono e cosa fanno (Di domenica 19 marzo 2023) Tutti quanti conosciamo Al Bano e le sue inconfondibili voce e carriera. Oltre all’aspetto artistico, però, Al Bano Carrisi è anche, e soprattutto, un papà affettuoso e affezionato ai suoi figli. Ma sapete chi sono e cosa fanno nella vita? I figli di Al Bano Carrisi e Romina Power Una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo è stata sicuramente quella formata da Romina Power e AlBano Carrisi. Convolati a nozze nel 1970, dallo loro storia d’amore sono nati 4 figli, ovvero Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr . Ylenia, come è tristemente noto, è scomparsa all’età di 23 anni e da allora non si hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 marzo 2023) Tutti quanti conosciamo Ale le sue inconfondibili voce e carriera. Oltre all’aspetto artistico, però, AlCarrisi è anche, e soprattutto, un papà affettuoso e affezionato ai suoi. Ma sapete chinella vita? Idi AlCarrisi eUna delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo è stata sicuramente quella formata dae AlCarrisi. Convolati a nozze nel 1970, dallo loro storia d’amorenati 4, ovvero Ylenia, Yari, Cristel eJr . Ylenia, come è tristemente noto, è scomparsa all’età di 23 anni e da allora non si hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BanoPower : Domani Al Bano sarà ospite di domenica in insieme ai figli Yari e Jasmine. Non mancate - smiletiziano1 : questa cosa che Al Bano e Romina ci sono ma con i rispettivi figli e non insieme manda ai matti vi giuro -

Domenica In e Da noi...A ruota libera: ospiti del 19 marzo 2023 In studio troveremo anche un duo piuttosto inedito e stranamente assortito, cioè Vittorio Sgarbi (in compagnia delle figlie Alba e Evelina) e Al Bano Carrisi (con i figli Yari e Jasmine), i due ... Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi ed argomenti del 19 marzo La storia di Vittorio Sgarbi e le figlie; Al Bano Carrisi con i figli Yari e Jasmine Sarà poi la volta di Vittorio Sgarbi ospite di Domenica In insieme alle figlie Evelina e Alba, così come Al Bano ... Ospiti Domenica In del 19 marzo: Mara Venier ricorda un cantante scomparso E poi ancora sarà la volta di un artista che di figli ne ha ben sei, Al Bano , che sarà in studio insieme ai figli Yari e Jasmine . Il cantante pugliese si esibirà con il brano Ciao papà dedicato al ... In studio troveremo anche un duo piuttosto inedito e stranamente assortito, cioè Vittorio Sgarbi (in compagnia delle figlie Alba e Evelina) e AlCarrisi (con iYari e Jasmine), i due ...La storia di Vittorio Sgarbi e le figlie; AlCarrisi con iYari e Jasmine Sarà poi la volta di Vittorio Sgarbi ospite di Domenica In insieme alle figlie Evelina e Alba, così come Al...E poi ancora sarà la volta di un artista che dine ha ben sei, Al, che sarà in studio insieme aiYari e Jasmine . Il cantante pugliese si esibirà con il brano Ciao papà dedicato al ... A “Domenica In” Pupo, Al Bano e Vittorio Sgarbi Tv Sorrisi e Canzoni Al Bano ci va giù pesante con la figlia Jasmine Carrisi: “Deve applicarsi” Si sa, essere genitori non è la cosa più facile del mondo, e lo sa anche bene Al Bano Carrisi, che ha una famiglia grande numerosa tra i figli avuti da Romina Power e quelli avuti da Loredana Lecciso. Domenica In, ospiti e anticipazioni domenica 19 marzo Sarà presente come ospite anche Vittorio Sgarbi, insieme alle figlie Evelina e Alba: i tre si racconteranno a cuore aperto. Lo stesso accadrà con Al Bano Carrisi e i suoi figli Yari e Jasmine. Il noto ... Si sa, essere genitori non è la cosa più facile del mondo, e lo sa anche bene Al Bano Carrisi, che ha una famiglia grande numerosa tra i figli avuti da Romina Power e quelli avuti da Loredana Lecciso.Sarà presente come ospite anche Vittorio Sgarbi, insieme alle figlie Evelina e Alba: i tre si racconteranno a cuore aperto. Lo stesso accadrà con Al Bano Carrisi e i suoi figli Yari e Jasmine. Il noto ...