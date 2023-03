I convocati per la Nazionale di Roberto Mancini (Di domenica 19 marzo 2023) La difesa del titolo di Campione d'Europa della Nazionale inizia contro l'avversario con cui arrivò il trionfo in finale a Wembley nel 2021: l'Inghilterra. Sono 30 i giocatori chiamati da Mancini per l'inizio delle qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri giocheranno allo stadio Maradona di Napoli contro la squadra di Southgate e in trasferta a Malta. Sono tre gli esordi assoluti: l'attaccante oriundo del Tigre Mateo Retegui, il portiere del Lecce Wladimiro Falcone e il difensore del Torino Alessandro Buongiorno Per la prima volta nella sua gestione convocato Matteo Darmian (l'ultima partita in azzurro dell'interista è il famoso Italia-Svezia del 2017, spareggio perso a San Siro per il Mondiale in Russia). Torna anche Alessio Romagnoli Nonostante il gol all'esordio in Turchia con la nuova maglia del Galatasaray, Nicolò Zaniolo non risulta tra i ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 19 marzo 2023) La difesa del titolo di Campione d'Europa dellainizia contro l'avversario con cui arrivò il trionfo in finale a Wembley nel 2021: l'Inghilterra. Sono 30 i giocatori chiamati daper l'inizio delle qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri giocheranno allo stadio Maradona di Napoli contro la squadra di Southgate e in trasferta a Malta. Sono tre gli esordi assoluti: l'attaccante oriundo del Tigre Mateo Retegui, il portiere del Lecce Wladimiro Falcone e il difensore del Torino Alessandro Buongiorno Per la prima volta nella sua gestione convocato Matteo Darmian (l'ultima partita in azzurro dell'interista è il famoso Italia-Svezia del 2017, spareggio perso a San Siro per il Mondiale in Russia). Torna anche Alessio Romagnoli Nonostante il gol all'esordio in Turchia con la nuova maglia del Galatasaray, Nicolò Zaniolo non risulta tra i ...

