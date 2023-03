I cattolici secondo Bonaccini. L’analisi di Merlo (Di domenica 19 marzo 2023) C’è un curioso dibattito attorno al ruolo che avranno, d’ora in poi, quei popolari e quei cattolici popolari che sono rimasti nel Partito democratico. E, nello specifico, nel Pd a trazione Schlein, cioè una leader politica che è semplicemente estranea ed esterna alla tradizione e alla cultura del cattolicesimo popolare e sociale. Come ovvio, nulla di male e, al contempo, tutto legittimo ma resta, e qui consiste la curiosità, la domanda su quale sia il futuro ruolo di questo filone ideale in un Pd che non solo ha spostato il suo asse a sinistra ma adottando una impronta ed una strategia – almeno così emerge dalla piattaforma progettuale della nuova leadership – marcatamente radicale, libertaria e massimalista. In questo contesto è stata perlomeno singolare, nonché anacronistica, la prima uscita pubblica come presidente nazionale del Pd di Stefano ... Leggi su formiche (Di domenica 19 marzo 2023) C’è un curioso dibattito attorno al ruolo che avranno, d’ora in poi, quei popolari e queipopolari che sono rimasti nel Partito democratico. E, nello specifico, nel Pd a trazione Schlein, cioè una leader politica che è semplicemente estranea ed esterna alla tradizione e alla cultura del cattolicesimo popolare e sociale. Come ovvio, nulla di male e, al contempo, tutto legittimo ma resta, e qui consiste la curiosità, la domanda su quale sia il futuro ruolo di questo filone ideale in un Pd che non solo ha spostato il suo asse a sinistra ma adottando una impronta ed una strategia – almeno così emerge dalla piattaforma progettuale della nuova leadership – marcatamente radicale, libertaria e massimalista. In questo contesto è stata perlomeno singolare, nonché anacronistica, la prima uscita pubblica come presidente nazionale del Pd di Stefano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : Secondo un sondaggio dell'istituto Demopolis, tre italiani su quattro hanno fiducia in #PapaFrancesco a 10 anni dal… - Adenesina22 : @NeminiNemo Comunque, secondo me è volutamente esagerato e gli stanno sul cazzo i cattolici, ma pure a me stanno su… - Osatsanotnas : @SimoneAlliva Calenda ha imbarcato i cattolici di destra e ora ne paga le conseguenze. Secondo me non ci crede nem… - DuilioCarpitell : @Gauss_6803 @Giul_Granato @ChiaraColosimo @MONTANARI @potere_alpopolo @unione_popolare @Moonlightshad1 @geascanca… - AndreaT42115247 : @Salimalawal1 @Erminio71890018 @Pontifex_it No, perché secondo i musulmani chi non è islamico non si salva. Il 'bat… -