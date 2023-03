I 90 anni di Tinto Brass: “Schlein? Mi piace, non ha remore sulla sua vita sessuale. La trasgressione? L’unica vera ormai è l’amore” (Di domenica 19 marzo 2023) I 90 anni di Tinto Brass si avvicinano (26 marzo 2023 ndr). Così il maestro dell’erotismo all’italiana torna a parlare di sé e di attualità. In un’intervista rilasciata a Il Venerdì di Repubblica ricorda i vecchi tempi, i film fatti e non fatti, Rossellini e la Nouvelle Vague, ma affronta anche giudizi sulle nuove eroine della politica: Elly Schlein e Giorgia Meloni. Il regista de La chiave e L’uomo che guarda specifica di non avere alcun rimpianto e di aver imparato dai grandi del cinema ricordando che, ad esempio, Rossellini, con cui lavorò al montaggio per il documentario sull’India, “se aveva passato una bella notte con Sonali Das Gupta era bravissimo, sennò anche lui era svogliato”. Insomma, sesso come bussola di ieri e di oggi. “Con i maestri della Nouvelle Vague tiravamo tardi in Brasserie. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) I 90disi avvicinano (26 marzo 2023 ndr). Così il maestro dell’erotismo all’italiana torna a parlare di sé e di attualità. In un’intervista rilasciata a Il Venerdì di Repubblica ricorda i vecchi tempi, i film fatti e non fatti, Rossellini e la Nouvelle Vague, ma affronta anche giudizi sulle nuove eroine della politica: Ellye Giorgia Meloni. Il regista de La chiave e L’uomo che guarda specifica di non avere alcun rimpianto e di aver imparato dai grandi del cinema ricordando che, ad esempio, Rossellini, con cui lavorò al montaggio per il documentario sull’India, “se aveva passato una bella notte con Sonali Das Gupta era bravissimo, sennò anche lui era svogliato”. Insomma, sesso come bussola di ieri e di oggi. “Con i maestri della Nouvelle Vague tiravamo tardi inerie. Il ...

