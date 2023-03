Hockey pista, Coppa Italia 2023: Trissino vince la Coppa Italia 2023! Lodi battuta ai rigori (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo una partita equilibratissima Trissino ha vinto la cinquantatreesima edizione della Coppa Italia di Hockey su pista. i Campioni d’Italia in carica hanno superato infatti Lodi soltanto ai calci di rigore, con un match terminato a reti bianche nei tempi regolamentari. Un altro trofeo si aggiunge dunque alla bacheca dei blu celesti che, in stagione, hanno già conquistato la Super Coppa. Malgrado la superiorità dei veneti, Lodi ha gestito nel migliore dei modi l’arrembaggio degli avversari, tenendo botta con tanta personalità, gestione e ordine, riuscendo anche a bloccare in tutti i modi la pericolosa abilità in ripartenza degli uomini di Bertolucci. Il match dunque si ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo una partita equilibratissimaha vinto la cinquantatreesima edizione delladisu. i Campioni d’in carica hanno superato infattisoltanto ai calci di rigore, con un match terminato a reti bianche nei tempi regolamentari. Un altro trofeo si aggiunge dunque alla bacheca dei blu celesti che, in stagione, hanno già conquistato la Super. Malgrado la superiorità dei veneti,ha gestito nel migliore dei modi l’arrembaggio degli avversari, tenendo botta con tanta personalità, gestione e ordine, riuscendo anche a bloccare in tutti i modi la pericolosa abilità in ripartenza degli uomini di Bertolucci. Il match dunque si ...

