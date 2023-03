Highlights Olimpia Milano-Virtus Bologna 69-75, basket Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 19 marzo 2023) Gli Highlights di Olimpia Milano-Virtus Bologna, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023, in cui la formazione emiliana si è imposta nei confronti dei ragazzi guidati da Ettore Messina mediante il punteggio di 69-75. Un successo estremamente importante per la formazione emiliana, che adesso è da sola al comando della graduatoria con 36 punti, mentre i biancorossi restano al secondo posto a quota 34. Ecco il VIDEO delle azioni migliori e dei momenti salienti della partita. GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Glidi, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato didi, in cui la formazione emiliana si è imposta nei confronti dei ragazzi guidati da Ettore Messina mediante il punteggio di 69-75. Un successo estremamente importante per la formazione emiliana, che adesso è da sola al comando della graduatoria con 36 punti, mentre i biancorossi restano al secondo posto a quota 34. Ecco ildelle azioni migliori e dei momenti salienti della partita. GLISportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : VIDEO - #Basket #SerieA1 Gli highlights della vittoria della #VirtusBologna in casa dell'#OlimpiaMilano - fabiocavagnera : L'Olimpia Milano è sconfitta a Madrid dal Real. Ecco gli highlights di una gara di grande basker per la squadra bia… - OlimpiaMiNews : L'Olimpia Milano è sconfitta a Madrid dal Real. Ecco gli highlights di una gara di grande basker per la squadra bia… - AlessandroMagg4 : L'Olimpia Milano è sconfitta a Madrid dal Real. Ecco gli highlights di una gara di grande basker per la squadra bia… - andreastoolbox : Eurolega, Real Madrid-Olimpia Milano 91-87: gli highlights #Real #Eurolega, #Madrid-Olimpia #91-87: #Milano ??????? -