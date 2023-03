Highlights e gol Torino-Napoli 0-4 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 19 marzo 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di. Allo stadio Grandedopo pochi minuti ci pensa Victor Osimhen a volare in aria e a siglare la rete dello 0-1 con un colpo di testa vincente straordinario. Ilperò reagisce e si costruisce due palle gol clamorose, in una di queste Meret para ma la palla rimane lì e Sanabria da zero metri colpisce il palo. La partita si chiude a cavallo tra i due tempi: Kvaratshkelia si procura e trasforma il rigore dello 0-2 e poi Osimhen, ancora di testa, mette a segno lo 0-3. A mettere il punto esclamativo ci pensa Ndombele che apre il piattone e sigla lo 0-4. Ilè sempre più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Allo Stadium quest'anno sono sfortunati con le telecamere, anche quelle del VAR.Non ho visto #JuveSamp ma dagli hig… - sportli26181512 : Sampdoria-Verona 3-1: video, gol e highlights: Prima vittoria casalinga stagionale per la Sampdoria di Stankovic ch… - starfishhost1 : Udinese-Milan 3-1 | Colpaccio friulano alla Dacia Arena: Gol e Highlights | Serie A TIM 2022/23 | 2023-03-19 00:10:… - DiMarzio : #LegaPro | La 33^ si è aperta con le partite del girone B. Tutti gli highlights - c4oscalmo : appena recuperato gli highlights di udinese-milan, ma veramente riescono ad idolatrare tomori? cioè quello che fa n… -

Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Torino e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grande Torino, Torino e Napoli si affrontano nel match ......derby della capitale Lazio - Roma e alle 20.45 il big match Inter - Juventus ( TUTTI GLI...- Empoli 2 - 1 Primo tempo dominato dalla Sampdoria che passa in vantaggio al 24' con undi ...Il Verona non è riuscito a rientrare in partita in tempo, anche se nella ripresa sono stati annullati duead Adolfo Giach per due situazioni di fuorigioco rilevate dal VAR. Solamente al minuto 89 ...

Udinese-Milan 3-1: video, gol e highlights Sky Sport

Prima vittoria casalinga stagionale per la Sampdoria di Stankovic che supera il Verona 3-1 e lascia alla Cremonese l'ultimo posto in serie A. Doppietta di Gabbiadini nel primo tempo e gol della sicure ...Alle 18 il derby della capitale Lazio-Roma e alle 20.45 il big match Inter-Juventus (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ... dominato dalla Sampdoria che passa in vantaggio al 24’ con un gol di Gabbiadini ...