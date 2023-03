Highlights e gol Sampdoria-Verona 3-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 19 marzo 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di. Allo stadio Ferraris di Genova grande primo tempo dei ragazzi di Dejan Stankovic che trovano la doppietta di Manolo Gabbiadini e anche un palo clamoroso di Amione. Gli ospiti nel mezzo sfiorano il gol del pareggio ma Nuytinck salva sulla linea. Nella ripresa ilfa la partita, segna Gaich due volte ma entrambe le volte è in fuorigioco ed il Var annulla. Il gol arriva all’88’ con Faraoni, ma ormai è troppo tardi e Stankovic può esultare. All’ultimo respiro Zanoli fa 3-1. Il, invece, rimane a -5 dalla salvezza. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

IL VIDEO DEIE DEGLISAMPDORIA (3 - 4 - 2 - 1): Turk 6.5; Amione 6.5, Nuytinck 7, Gunter 6; Augello 6, Cuisance 6 (18'st Ilkhan 6), Winks 6, Zanoli 7; Djuricic 6 (27'st Murru 6), Leris ...

Prima vittoria casalinga stagionale per la Sampdoria di Stankovic che supera il Verona 3-1 e lascia alla Cremonese l'ultimo posto in serie A. Doppietta blucerchiata nel primo tempo con Gabbiadini che ...