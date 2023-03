Highlights e gol Inter-Juventus 0-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 19 marzo 2023) Ilcon glie i gol di0-1, match valido per la ventisettesima giornata di. Gol molto contestato dei bianconeri nel primo tempo, segna Kostic ma a inizio azione sembra esserci un mani di Rabiot non sanzionato. Nella ripresa si lotta e c’è tanta intensità, non basta ai nerazzurri per pervenire al pareggio e così vincono gli ospiti. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE Instead of going to block the shoot Dumfries opened that angle for Kostic. Darmian too late to fix it. pic.twitter.com/Jx0mRrXn57 —Bosnia (@ba) March 19,SportFace.