Highlights e gol Gelbison-Catanzaro 0-2 | girone C Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 19 marzo 2023) Glie i gol di, match valevole valevole per la trentatreesima giornata delC del campionato di, in cui la formazione giallorossa si è imposta 2-0 nei confronti dei padroni di casa grazie alle reti di Iemmello e Brignola. In virtù di questo successo i calabresi tornano inB dopo 17 anni con ben cinque turni di anticipo. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcatura della partita. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Allo Stadium quest'anno sono sfortunati con le telecamere, anche quelle del VAR.Non ho visto #JuveSamp ma dagli hig… - PakoDellas : Ho visto gli #Highlights di #TorinoNapoli Con tutto il rispetto per il gioco del #Napoli ma il #Torino veramente g… - DiMarzio : #SerieC | Gli highlights della sfida tra #Gelbison e #Catanzaro - sportli26181512 : #Arsenal-Crystal Palace 4-1: gol e highlights del match: Arteta e i suoi non si fermano e spazzano via gli avversar… - sportli26181512 : Fiorentina-Lecce 1-0: video, gol e highlights: La Fiorentina batte il Lecce e porta a casa la quarta vittoria conse… -

Nella gara della 28ª giornata di Premier League, l'Arsenal capolista supera per 4 - 1 il Crystal Palace in uno dei tanti derby di Roma. In...Glie idi Pescara - Turris , match valevole valevole per la trentatreesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023 , in cui gli uomini guidati da Zednek Zeman si sono ......cronaca di Sampdoria - Verona ( GLI) leggi anche Serie A, Sassuolo - Spezia 1 - 0 e Atalanta - Empoli 2 - 1 Primo tempo dominato dalla Sampdoria che passa in vantaggio al 24' con un...

Udinese-Milan 3-1: video, gol e highlights Sky Sport

Proprio Victor Osimhen, la cui fame non accenna a placarsi. Doppietta per uno dei bomber più forti d’Europa. Alla festa del gol hanno partecipato pure Kvicha Kvaratskhelia (su calcio di rigore) e ...Brighton – Grimsby Town 5-0 highlights e gol: titoli di coda all’Amex Stadium, il Brighton è la terza semifinalista di FA Cup. Il Grimsby, squadra che milita in League Two, quarta serie inglese, aveva ...