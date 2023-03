Hellas Verona | Faraoni | «Classifica? Anche non volendo guardiamo gli altri | ma…»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: HELLAS VERONA - Zaffaroni: 'Con la Samp conta l'aspetto emotivo, crediamo alla salvezza' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: HELLAS VERONA - Faraoni: 'Guardiamo gli altri, ma dobbiamo pensare a noi e fare le cose giuste' - TuttoHellasVer1 : Sampdoria-Verona, Zaffaroni: 'Oggi conterà l'aspetto emotivo, crediamo nella salvezza' - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Squadre in campo dalle 12:30. Segui la diretta #IoSeguoTgr #calcio #SerieA #sampdoriaverona #19marzo - susydigennaro : RT @napolimagazine: HELLAS VERONA - Zaffaroni: 'Con la Samp conta l'aspetto emotivo, crediamo alla salvezza' -

Koray Gunter, difensore della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport poco prima del fischio d'inizio del match contro l'Koray Gunter, difensore della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport. PAROLE - "C'è voglia e grinta. Vedo un gruppo unito e l'abbiamo dimostrato tante volte: i risultati non sono arrivati, ma ...Alle 12.30 di oggi scenderanno in campo Sampdoria edper un match valido per la Serie A. Ecco le formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali di Sampdoria -. SAMPDORIA (3 - 4 - 2 - 1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; ...Tutto è pronto per il lunch match di campionato tra Sampdoria e, gara valida per la 27esima giornata di Serie A. I blucerchiati di Stankovic sfidano l'di Zaffaroni. I due allenatori hanno scelto i 22 che andranno in campo dall'inizio. Sampdoria - ...

FINALE! Primavera, Torino-Hellas Verona 1-1 Toro News

Marco Zaffaroni, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match esterno contro la Sampdoria: "L'aspetto tattico è importante, ma in gare come queste conta molto anche l' ...Davide Faraoni, esterno dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match esterno contro la Sampdoria: "Anche non volendo guardiamo gli altri, ma dobbiamo pensare a noi e a fare le ...