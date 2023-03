Guerriglia a Palermo per le “Vampe” di San Giuseppe: pietre contro agenti e pompieri, feriti per spegnere i roghi (Di domenica 19 marzo 2023) Azioni da Guerriglia urbana a Palermo dovute ai roghi di cataste di legno, accesi alla vigilia della festa di San Giuseppe. Si è dovuto alzare in volo anche un elicottero per sorvegliare la zona. Due poliziotti e un vigile del fuoco sono stati feriti dal lancio di pietre. Due i mezzi dei pompieri danneggiati, con i parabrezza distrutti dalla sassaiola scagliata da ragazzi e adulti schierati con ogni mezzo per impedire di spegnere i grandi falò. Alla fine il bilancio – solo indicativo – è stato di poco meno di 50 interventi delle forze dell’ordine e di mezzi di soccorso. Le prime fiamme sono state accese attorno alle 13 di sabato, le ultime a notte fonda. Per innescare i falò sono stati utilizzati anche 180 cassonetti della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Azioni daurbana adovute aidi cataste di legno, accesi alla vigilia della festa di San. Si è dovuto alzare in volo anche un elicottero per sorvegliare la zona. Due poliziotti e un vigile del fuoco sono statidal lancio di. Due i mezzi deidanneggiati, con i parabrezza distrutti dalla sassaiola scagliata da ragazzi e adulti schierati con ogni mezzo per impedire dii grandi falò. Alla fine il bilancio – solo indicativo – è stato di poco meno di 50 interventi delle forze dell’ordine e di mezzi di soccorso. Le prime fiamme sono state accese attorno alle 13 di sabato, le ultime a notte fonda. Per innescare i falò sono stati utilizzati anche 180 cassonetti della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mafara72 : RT @fattoquotidiano: Guerriglia a Palermo per le “Vampe” di San Giuseppe: pietre contro agenti e pompieri, feriti per spegnere i roghi http… - fattoquotidiano : Guerriglia a Palermo per le “Vampe” di San Giuseppe: pietre contro agenti e pompieri, feriti per spegnere i roghi - blogsicilia : #notizie #sicilia Vampe di San Giuseppe, guerriglia allo Zen, sassaiola contro le forze dell'ordine -… -