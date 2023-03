Guerra in Ucraina, Putin visita per la prima volta il Donbass occupato (Di domenica 19 marzo 2023) Guerra in Ucraina, giorno 389. Il Presidente russo Vladimir Putin avrebbe visitato la città Ucraina di Mariupol, nell’Oblast’ di Donetsk, tragicamente salita alle cronache per i bombardamenti che l’hanno resa una città fantasma dopo pochi mesi di conflitto. Lo affermano i media russi di Stato, citando il servizio stampa del Cremlino. Si tratta della prima ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 19 marzo 2023)in, giorno 389. Il Presidente russo Vladimiravrebbeto la cittàdi Mariupol, nell’Oblast’ di Donetsk, tragicamente salita alle cronache per i bombardamenti che l’hanno resa una città fantasma dopo pochi mesi di conflitto. Lo affermano i media russi di Stato, citando il servizio stampa del Cremlino. Si tratta della... TAG24.

