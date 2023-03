Guendalina Tavassi, le rivelazioni bollenti sulla sua relazioni con Federico Perna (Di domenica 19 marzo 2023) Guendalina Tavassi e Federico Perna accettano di rilasciare un'intervista particolarmente bollente a Le Iene: tutto sulla loro intimità La concorrente del Grande Fratello Guendalina Tavassi entra nella casa dichiarando di essere una mamma single. Dopo la sconfitta ad un passo dalla finale, non sarà facile dimenticarla in quanto inizia ad essere sempre più presente nei salotti televisivi. Abbiamo visto persino il matrimonio di Guendalina con il suo ormai ex marito. La relazione si è drasticamente conclusa e non con poche complicazioni. Dopo un periodo in cui Guendalina ha cercato solamente di tutelare i suoi bambini, ha finalmente ritrovato l'amore: Federico Perna è il suo 'Cuore'. La coppia ha ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 19 marzo 2023)accettano di rilasciare un'intervista particolarmente bollente a Le Iene: tuttoloro intimità La concorrente del Grande Fratelloentra nella casa dichiarando di essere una mamma single. Dopo la sconfitta ad un passo dalla finale, non sarà facile dimenticarla in quanto inizia ad essere sempre più presente nei salotti televisivi. Abbiamo visto persino il matrimonio dicon il suo ormai ex marito. La relazione si è drasticamente conclusa e non con poche complicazioni. Dopo un periodo in cuiha cercato solamente di tutelare i suoi bambini, ha finalmente ritrovato l'amore:è il suo 'Cuore'. La coppia ha ...

