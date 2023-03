Guardie giurate aggredite in ospedale: “Sos a Prefetto” (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio di ieri nel locali del pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli “una signora per futili motivi ha preso a schiaffi un addetto al servizio ambulanze, preso a morsi sulla mano una guardia giurata e lanciato oggetti vari sugli altri malati. La donna è stata prontamente bloccata dalle Guardie giurate in servizio e sedata poi dai medici“. E’ quanto denuncia il presidente dell’ Associazione Nazionale Guardie Particolari giurate, Giuseppe Alviti, che riferisce di aver chiesto un incontro al Prefetto di Napoli per la questione sicurezza ospedali e vigilanza privata negli ospedali napoletani e non solo. “L’operativita’ dello stesso ospedale – sottolinea Alviti nella nota – e’ stata messa in seria difficoltà. Solo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio di ieri nel locali del pronto soccorso dell’del Mare di Napoli “una signora per futili motivi ha preso a schiaffi un addetto al servizio ambulanze, preso a morsi sulla mano una guardia giurata e lanciato oggetti vari sugli altri malati. La donna è stata prontamente bloccata dallein servizio e sedata poi dai medici“. E’ quanto denuncia il presidente dell’ Associazione NazionaleParticolari, Giuseppe Alviti, che riferisce di aver chiesto un incontro aldi Napoli per la questione sicurezza ospedali e vigilanza privata negli ospedali napoletani e non solo. “L’operativita’ dello stesso– sottolinea Alviti nella nota – e’ stata messa in seria difficoltà. Solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GAndriella : @matteosalvinimi Lasciamo stare le politiche di satana che stanno a sinistra. Devi fare di più per gli italiani: a… - CateFerrara : @Fabio_Verga_ @sonia172505 @SirriSabrina vigilanza e servizi fiduciari - elicriso : @sardum Ahhhh le guardie giurate (sospiro) - albertobrogi : @ArtNomadeMilan in piazza della Signoria ci sono stati vandalismi a catena, sotto il naso della vigilanza, spesso l… - Fili45803346 : @RenzoLaBianca Per adesso solo il pienone di guardie giurate -