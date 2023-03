Graziani: «L’Inter ora accenda il motore, no scuse! Benfica? 50-50» (Di domenica 19 marzo 2023) Graziani ha parlato del momento delL’Inter, i quali sono stati pescati contro il Benfica ai quarti di Champions League. L’ex giocatore chiama i nerazzurri a svegliarsi definitivamente NIENTE SCUSE ? Ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, Francesco Graziani discute sul momento dei nerazzurri: «Come vedo L’Inter? Il passaggio del turno ha riportato serenità. Adesso devi accendere il motore veramente perché il tempo stringe, se vuoi ottenere il posto in campionato. Te la giochi: hai due importanti obiettivi, Coppa Italia e Champions League. Contro il Benfica penso si possa partire alla pari, ora L’Inter accenda il motore. Non ha più scuse! Ha l’opportunità di avere in trasferta squadre come Salernitana ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023)ha parlato del momento del, i quali sono stati pescati contro ilai quarti di Champions League. L’ex giocatore chiama i nerazzurri a svegliarsi definitivamente NIENTE SCUSE ? Ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, Francescodiscute sul momento dei nerazzurri: «Come vedo? Il passaggio del turno ha riportato serenità. Adesso devi accendere ilveramente perché il tempo stringe, se vuoi ottenere il posto in campionato. Te la giochi: hai due importanti obiettivi, Coppa Italia e Champions League. Contro ilpenso si possa partire alla pari, orail. Non ha piùHa l’opportunità di avere in trasferta squadre come Salernitana ...

