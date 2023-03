Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro attacca la produzione: “Figli e figliastri. Io prelevato come un latitante…Racconterò tutta la verità” (Di domenica 19 marzo 2023) Questo Grande Fratello Vip sembra non avere pace, sia dentro la casa, che fuori. Dopo l’espulsione dal programma, Daniele Dal Moro ha attaccato duramente la produzione del reality, non solo facendo capire che considera ingiusta la sua squalifica, ma anche parlando della prossima puntata di lunedì 20 marzo e promettendo di rivelare presto “tutta la verità”. In un post su Instagram Dal Moro ha raccontato: “Dovevo essere in studio lunedì…questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato infra settimana come un latitante”. Quindi l’ex concorrente della versione nip continua: “Mi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) QuestoVip sembra non avere pace, sia dentro la casa, che fuori. Dopo l’espulsione dal programma,Dalhato duramente ladel reality, non solo facendo capire che considera ingiusta la sua squalifica, ma anche parlando della prossima puntata di lunedì 20 marzo e promettendo di rivelare presto “la”. In un post su Instagram Dalha raccontato: “Dovevo essere in studio lunedì…questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo videoper Edoardo. La differenza è che Edoardo non è statoinfra settimanaun latitante”. Quindi l’ex concorrente della versione nip continua: “Mi sono ...

