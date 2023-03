Gran Premio del Bahrain | Ferrari fuori dal podio | è ancora flop

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 19 marzo 2023) Sergio Perez vince il Gp dell’Arabia Saudita, seconda gara del Mondiale 2023 di Formula 1, e la Red Bull fa doppietta con il secondo posto dell’olandese Max Verstappen, campione del mondo in carica e vincitore 2 settimane fa indavanti al compagno di squadra. Mentre Perez centra il quinto successo della carriera, Verstappen precede la Mercedes del britannico George Russell. Sesta e settima piazza per ledello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc. La Gara – Alonso beffa al via del Gp dell’Arabia Saudita la Red Bull di Sergio Perez ma il pilota spagnolo della Aston Martin viene penalizzato di cinque secondi dalla commissione gara per un posizionamento non corretto sulla griglia di partenza. L’iberico, quindi, deve cedere il primo posto a Perez. In terza posizione la Mercedes di George Russell seguita dall’Aston Martin di ...