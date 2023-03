Graduatorie GPS, docenti abilitati con concorso ordinario dopo il 20 luglio 2022 passano ad elenco aggiuntivo ma non ancora in prima fascia [VIDEO] (Di domenica 19 marzo 2023) Con l'abilitazione acquisita da concorso ordinario, si entra in prima fascia oppure fascia aggiuntiva? Si tratta di uno dei quesiti arrivati nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola dedicato agli elenchi aggiuntivi delle GPS. L'articolo Graduatorie GPS, docenti abilitati con concorso ordinario dopo il 20 luglio 2022 passano ad elenco aggiuntivo ma non ancora in prima fascia VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 19 marzo 2023) Con l'abilitazione acquisita da, si entra inoppureaggiuntiva? Si tratta di uno dei quesiti arrivati nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola dedicato agli elenchi aggiuntivi delle GPS. L'articoloGPS,conil 20adma nonin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Graduatorie GPS, docenti abilitati con concorso ordinario dopo il 20 luglio 2022 passano ad elenco aggiuntivo ma no… - uil_rua : Buon punteggio GPS C’è una domanda che da sempre assilla gli aspiranti docenti in Italia: esiste un buon punteggio… - sabrimaestri86 : Chiarimenti sugli #elenchiaggiuntivi alla prima fascia #Gps : il #depennamento dalle #graduatorie per poi reinserir… - orizzontescuola : Graduatorie GPS, il depennamento non è la scorciatoia per inserirsi in altra provincia - uil_rua : Supplenze sostegno senza abilitazione -