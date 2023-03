Gp Arabia Saudita | Sainz | “Siamo un passo indietro agli altri”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : ricorda nel suo libro “Per la giustizia” edito da @add_editore la giustizia internazionale è politica. Non ci sono… - sportface2016 : #F1 #SaudiArabianGP 2023, problemi sulla #RedBull di #Perez a poche ore dalla gara - SkySportF1 : ???????????? ?????????? ?????????? ?? ???????????? ?????????????????? ?????? ????????, ?????????? ?????? ???????????? I risultati ? - P300it : F1 | GP Arabia Saudita 2023. Il pasticcio Aston Martin, il perché della penalità a Fernando Alonso e la lentezza de… - Filo2385Filippo : RT @SkySportF1: ULTIM'ORA F1 GP DELL'ARABIA SAUDITA, 10' DI PENALITA' PER ALONSO. LO SPAGNOLO PERDE IL PODIO: TERZO POSTO PER RUSSELL #SkyM… -

PEREZ 10 La brutta partenza, si fa beffare da Alonso, è un neo che dovrebbe togliergli la perfezione, ma di fronte alla quinta vittoria in carriera, la seconda di fila in, si può sorvolare. Anche perché battere un fenomeno come Verstappen è comunque impresa titanica. E poi il massimo dei voti lo merita per quella voglia di non arrendersi ad una chiara ...Niente centesimo podio per Fernando Alonso. Il pilota dell'Aston Martin è arrivato terzo nel Gran Premio d', ma è stato sanzionato per aver scontato la penalità di 5 secondi (inferta per partenza scorretta) durante il regime di Safety Car, una condotta espressamente vietata dal regolamento. ...Sergio Perez vince il Gp dell', seconda gara del Mondiale 2023 di Formula 1, e la Red Bull fa doppietta con il secondo posto dell'olandese Max Verstappen, campione del mondo in carica e vincitore 2 settimane fa in ...

Nuova compagnia e mega aeroporto: l’Arabia Saudita lancia la sfida nei cieli a Emirates e Qatar Airways Corriere della Sera

[F1] – Buonasera cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all’appuntamento dedicato alla diretta scritta del Gran Premio dell’Arabia Saudita, seconda gara del campionato 2023 di F1. Sergio Perez ...Il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amirabdollahian, ha dichiarato che un incontro con l'omologo saudita, Faisal bin Farhan, è ...