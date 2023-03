GP Arabia Saudita, la diretta: sfida tra Perez e Verstappen, Alonso terzo, poi le due Mercedes e le due Ferrari (Di domenica 19 marzo 2023) Albon si ritira ai box28° giro - Hamilton è dietro a Russell e sembra più veloce avendo le gomme medie e il suo compagno le durePerez risponde ai tempi di Verstappen e lo... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 19 marzo 2023) Albon si ritira ai box28° giro - Hamilton è dietro a Russell e sembra più veloce avendo le gomme medie e il suo compagno le durerisponde ai tempi die lo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : ricorda nel suo libro “Per la giustizia” edito da @add_editore la giustizia internazionale è politica. Non ci sono… - sportface2016 : #F1 #SaudiArabianGP 2023, problemi sulla #RedBull di #Perez a poche ore dalla gara - OCayoPereira : Verstappen durante do GP da Arabia Saudita: - Teresa02247224 : #Salma al-Shehab, attivista in Arabia Saudita, è stata condannata da un tribunale antiterrorismo a 34 anni di carce… - Formula1WM : Giro 30/50 - Giro veloce per Verstappen in 1'32''670. 1'32''726 per Perez. #SaudiArabianGp #F1 -