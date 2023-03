GP Arabia Saudita | doppietta Red Bull | Alonso sul podio Male la Ferrari

(Di domenica 19 marzo 2023) Dominio Reda Jeddah. Vittoria per Sergio Perez al GP d', con Verstappen che recupera alla grande dalla 15° posizione di partenza per portarsi al 2° posto, consegnando alla Red ...

Doppietta Red Bull nel Gran Premio d'. Vince Sergio Perez davanti al compagno e campione del mondo Max Verstappen. Terza la Aston Martin di Fernando Alonso. Sesta la Ferrari di Sainz davanti al compagno Leclerc. .19.28 Gp, trionfo di Perez Doppietta Red Bull anche a Gedda,ma con Perez davanti a Verstappen. Alonso brucia Perez allo start (ma viene risorpassato pochi giri dopo). Leclerc e Verstappen ...JEDDAH - Anche inla Ferrari è fuori dal podio. Carlos Sainz e Charles Leclerc chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione nel secondo Gran Premio stagionale della Formula 1. Sul circuito di ...

Max Verstappen lascia l'Arabia Saudita ancora da leader dopo il GP di Jeddah, malgrado il guasto in qualifica che l'aveva costretto a partire dalle retrovie. Il pilota olandese si ritrova "agganciato" ...Nuova località, circuito diverso, ma la sostanza non cambia: a Jeddah la Red Bull fa un’altra doppietta con Sergio Perez che vince il GP Arabia Saudita per la sua quinta vittoria di carriera, la ...