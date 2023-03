Golf, DP World Tour: Matthew Baldwin domina l’SDC Championship e centra il primo successo in carriera (Di domenica 19 marzo 2023) Quello che era iniziato come un torneo equilibrato ed incerto, è finito con una larghissima vittoria dell’inglese Matthew Baldwin che ha fatto valere un finale semplicemente eccezionale con cui si è assicurato, alla non più giovanissima età di 37 anni, la prima vittoria sul DP World Tour, quello che era l’European Tour. Il nativo di Southport ha chiuso con un giro in 68, abbassando di quattro ulteriori colpi il suo punteggio, chiudendo con un ottimo -18. Per lui oggi cinque birdie, a fronte di un solo bogey per chiudere una seconda parte di gara in cui è stato semplicemente straripante. Seconda piazza per l’iberico Adri Arnaus che finisce a -11, a ben 7 colpi di distanza dal punteggio vincitore. Ottimo ultimo giro per Arnaus che con il 67 centrato oggi è stato in grado di guadagnare ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Quello che era iniziato come un torneo equilibrato ed incerto, è finito con una larghissima vittoria dell’ingleseche ha fatto valere un finale semplicemente eccezionale con cui si è assicurato, alla non più giovanissima età di 37 anni, la prima vittoria sul DP, quello che era l’European. Il nativo di Southport ha chiuso con un giro in 68, abbassando di quattro ulteriori colpi il suo punteggio, chiudendo con un ottimo -18. Per lui oggi cinque birdie, a fronte di un solo bogey per chiudere una seconda parte di gara in cui è stato semplicemente straripante. Seconda piazza per l’iberico Adri Arnaus che finisce a -11, a ben 7 colpi di distanza dal punteggio vincitore. Ottimo ultimo giro per Arnaus che con il 67to oggi è stato in grado di guadagnare ...

