(Di domenica 19 marzo 2023) Si è concluso il terzo giro del, che vede restare al comando. Il trentunenne dell’Indiana, in virtù del suo -1 (70 colpi), si tiene dunque stretta la leadership insieme alla possibilità di vincere per la prima volta sul PGA Tour: già allo Shriners Children’s Open 2021vatre giri, ma non è riuscito a convertire il tutto in successo finale. A contendergli la vittoria ci sono Jordan Spieth e Tommy Fleetwood. Il texano e l’inglese sono entrambi a -7, ma il vero uomo che scala le posizioni è Webb Simpson, che ne recupera 8 con un buon -3 ed è ora quarto a -6 assieme a Taylor Moore e all’inatteso Cody Gribble.: SDA, terzo giro interrotto. In testa ...

Distanti due colpi Jon Rahm e Nick Taylor , secondi con 202 ( - 11), mentre più indietro Jordan Spieth eHadwin, quarti con 203 ( - 10). In difficoltà invece Rory McIlroy , 28° con 210 ( - 3) e ...Adesso c'è anche un australiano tra i giocatori dipiù ricchi al mondo.Scott domenica è entrato nel club di chi in carriera ha guadagnato più di 60 milioni di dollari sul PGA Tour. Lo scatto verso quota ... Continua a leggere - > L'articolo ...... che combina il meglio delcon il meglio della crociera, e permetterà di giocare in alcuni dei ... Gli interni sono frutto di un progetto creativo straordinario, curato daD. Tihany, nato per ...

Golf: Adam Schenk guida dopo il moving day al Valspar Championship 2023 OA Sport

Adam Schenk (-8) is the current leader as the 2023 Valspar Championship continues at Innisbrook Resort (Copperhead Course) after three rounds.After a one-under 70 on Wednesday in the third round, ...Adam Schenk, playing for a 10th consecutive week, fired a two-under-par 69 to grab a one-stroke lead after the second round of the PGA Valspar Champi ...