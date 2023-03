Golar Tundra, il rigassificatore è davanti al porto di Piombino. Ancora proteste (Di domenica 19 marzo 2023) La nave rigassificatrice Golar Tundra di Snam, scortata nel Mediterraneo dalla Marina Militare, ha raggiunto il tratto di mar Tirreno davanti alle coste della Toscana e ora è ferma davanti al porto di Piombino, nel golfo di Follonica, in attesa di entrare, operazioni che potranno partire non prima delle ore 22.30. Nell'ultimo tratto ha navigato scortata dalla guardia costiera. Secondo quanto confermato, le operazioni di attracco e ormeggio alla banchina industriale non inizieranno subito, ma solo dopo che sarà cessato il traffico marittimo commerciale dei traghetti per le isole, in particolare da e per l'Elba verso cui esistono corse frequenti anche a tarda sera. E non sono mancate anche stamattina le proteste in città, con un flash mob di una cinquantina di persone che ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 marzo 2023) La nave rigassificatricedi Snam, scortata nel Mediterraneo dalla Marina Militare, ha raggiunto il tratto di mar Tirrenoalle coste della Toscana e ora è fermaaldi, nel golfo di Follonica, in attesa di entrare, operazioni che potranno partire non prima delle ore 22.30. Nell'ultimo tratto ha navigato scortata dalla guardia costiera. Secondo quanto confermato, le operazioni di attracco e ormeggio alla banchina industriale non inizieranno subito, ma solo dopo che sarà cessato il traffico marittimo commerciale dei traghetti per le isole, in particolare da e per l'Elba verso cui esistono corse frequenti anche a tarda sera. E non sono mancate anche stamattina lein città, con un flash mob di una cinquantina di persone che ...

