Golar Tundra | il rigassificatore atteso in serata al porto di Piombino Ancora proteste

(Di domenica 19 marzo 2023) La nave rigassificatricedi Snam, scortata nel Mediterraneo dalla Marina Militare, ha raggiunto il tratto di mar Tirreno davanti alle coste della Toscana e approderà questa sera neldi. Secondo quanto confermato, le operazioni di attracco e ormeggio alla banchina industriale non inizieranno subito, ma solo dopo che sarà cessato il traffico marittimo commerciale dei traghetti per le isole, in particolare da e per l'Elba verso cui esistono corse frequenti anche a tarda sera. E non sono mancate anche stamattina lein città, con un flash mob di una cinquantina di persone che hanno fatto una marcia dalla stazione ferroviaria alla stazione marittima, poco più di un chilometro di strada, per ribadire la contrarietà all'impianto di rigassificazione.